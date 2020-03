1000 Nederlanders terug in eigen land

Dat heeft minister Blok (Buitenlandse Zaken) laten weten voorafgaand aan nieuw crisisberaad door het kabinet. In totaal zijn er acht repatriëringsvluchten uitgevoerd met aan boord duizend Nederlanders en tweehonderd onderdanen van andere Europese lidstaten.

Dinsdag gaat er een vlucht vanuit Turkije naar Schiphol. Blok: „We zijn er nog niet. Een heleboel landen werken gelukkig goed mee.” De minister zegt dat een groep van gestrande Nederlanders inmiddels duidelijkheid heeft gekregen over een terugvlucht. In sommige landen gaan nog commerciële vluchten. Elders is het minder makkelijk. Vandaag stelt een Nederlandse vrouw die vastzit in de jungle van Peru dat ze ’van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd.

Bekijk ook: Nederlanders gestrand in verre jungles en afgelegen dorpen

Blok heeft verder verdrietig nieuws over de vier opvarenden die zijn overleden aan boord van cruiseschip MS Zaandam, een van hen is een Nederlandse passagier. Aan boord waren in totaal twintig Nederlanders. Een deel is overgebracht naar een ander cruiseschip van de Holland America Line.