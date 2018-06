Heiligdomsvaart Maastricht druk bezocht

Het centrum van de Limburgse hoofdstad vormt eens in de zeven jaar het decor voor de Heiligdomsvaart, een traditie die teruggaat tot het jaar 1391. Zondagmiddag was de eerste van twee ommegangen. Daarin worden relieken (botjes en dergelijke) van heiligen aan het volk getoond. Hoogtepunt was het tonen van de zogenoemde noodkist waarin de beenderen van de Sint Servaas worden bewaard.

Onder de honderden gasten op de eretribune aan het Vrijthof waren kardinaal Wim Eijk, bisschop Ron van den Hout van Groningen, voormalig bisschop Frans Wiertz van Roermond en bisschop Patrick Hoogmartens van Hasselt (België).