’Coronaproof vliegen nauwelijks mogelijk’

Een Boeing 777-300ER van vliegmaatschappij Emirates. In een soortgelijk toestel raakten op een vlucht van Dubai naar Auckland in september vorig jaar minstens vier mensen besmet door een passagier die over een negatieve testverklaring beschikte. Ⓒ ANP/HH

AUCKLAND - Lang heette het dat de kans op besmetting met het coronavirus in een vliegtuig zeer klein is. Doordat de lucht aan boord elke paar minuten ververst wordt en technologisch hoogwaardige filters elk virusdeeltje er rücksichtslos uit filterden, was de kans op besmetting verwaarloosbaar of in ieder geval vele malen kleiner dan op de grond. Nieuw zeer gedetailleerd onderzoek uit Nieuw-Zeeland lijkt de mythe dat er zoiets bestaat als coronaproof vliegen – ook als er zeer strenge maatregelen gelden – nu door te prikken.