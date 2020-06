Grote betoging voor Franse rechtbank om dood zwarte arrestant in 2016

Ondanks dat de demonstatie verboden werd, kwamen er honderden zo niet duizenden Fransen op af om genoegdoening te eisen voor de dood van een zwarte man in 2016. Ⓒ AFP

PARIJS - Voor een Parijse strafrechtbank heeft zich een mensenmassa verzameld om te betogen over de dood van de destijds 24-jarige zwarte arrestant Adamo Traoré. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau.