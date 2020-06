Rellen in Parijs bij betoging om dood zwarte arrestant in 2016

Sommige demonstranten blokkeerden de ringweg van de Franse hoofdstad en staken dingen in brand. De politie riep de actievoerders op zich te verspreiden. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner veroordeelde de rellen. Geweld hoort niet thuis in een democratie, schreef Castaner op Twitter. „Niets rechtvaardigt de excessen die vanavond in Parijs hebben plaatsgevonden.”

De betoging dinsdag was uitdrukkelijk verboden vanwege de beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Toch hadden zich duizenden mensen verzameld die de waarheid over Traoré eisten. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau.

In verscheidene Franse steden zijn mensen de straat op gegaan om te betogen tegen politiegeweld.

Ⓒ REUTERS

Ook Duitsers de straat op

Ook zo’n 2500 mensen hebben in de Duitse stad Bremen gedemonstreerd tegen racisme. De protestactie had de naam „gerechtigheid voor George Floyd en alle andere slachtoffers van racisme” en verliep vreedzaam.

De afgelopen dagen vonden op andere plaatsen in Duitsland vergelijkbare protestacties plaats. Mensen demonstreerden onder meer in Berlijn en München om hun solidariteit te betuigen met zwarte Amerikanen.

Ook in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is na de dood van Floyd gedemonstreerd. Hij overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd. Dat leidde tot grote onrust. De familie van het slachtoffer roept met klem op geen geweld te gebruiken.