Hoekstra: ’Als het gaat om de waarheid leven de Russen in een parallel universum’

Het bewijs voor oorlogsmisdaden stapelt zich ondertussen op. Moskou blijft ontkennen. Het maakt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) ziedend: „Als het gaat om de waarheid leven de Russen in een parallel universum.”

De NAVO verwacht dat de Russische agressor ’enkele weken’ nodig heeft om een nieuw offensief te starten in Oost-Oekraïne. Daarom komt de Oekraïense minister Dmitro Koeleba (Buitenlandse Zaken) met slechts drie punten naar zijn ambtsgenoten op het NAVO-hoofdkwartier: „Wapens, wapens en wapens.”

Na afloop kondigt NAVO-baas Jens Stoltenberg meer steun aan. Details geeft de topman niet prijs. Nederland blijft bereid om wapens te leveren. „Specifiek kan ik niet praten over wat we leveren, want dan maken we het Russische leger wijzer dan ze moeten zijn”, legt minister Hoekstra uit.

Trainen Oekraïense soldaten

Het leveren van wapens stuit wel op praktische grenzen. Oekraïne gebruikt veel Russisch spul, daarvan is de voorraad in NAVO-landen niet onuitputtelijk. Lidstaten van het bondgenootschap denken daarom na over het trainen van Oekraïense soldaten om te zorgen dat ze straks met ’onze’ wapensystemen uit de voeten kunnen. Nederland kijkt hier ’met open blik’ naar.

Ook het uitdelen van sancties kent een limiet: strafmaatregelen raken een keer op én bovendien worden de gevolgen voor Europa zelf steeds pijnlijker. Het vijfde strafpakket is onderweg, maar EU-kopstuk Ursula von der Leyen lijkt voor haar beurt te hebben gesproken met de kolenimport. EU-landen, die allemaal goedkeuring moeten geven, koersen namelijk af op een gefaseerde afbouw van enkele maanden. Een compromis dus. Over een embargo op Russische olie en aardgas bestaat grote verdeeldheid.

Terwijl het Westen praat, komt van het échte slagveld steeds meer informatie naar buiten over de omvang van de gruwelen. Volgens de burgemeester van Boetsja zijn in het stadje nu 320 lijken gevonden. Ook uit andere plaatsen komen meldingen van oorlogsmisdaden.

Voor Hoekstra reden om voor de vierde keer in korte tijd de Russische ambassadeur op het matje te roepen. „Voor ons was het essentieel om nog een keer duidelijk te maken dat de beelden die we hebben gezien van Boetsja volstrekt misdadig zijn en dat de internationale gemeenschap dit niet zal accepteren.”