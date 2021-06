Diamantkoorts in Zuid-Afrika: geeft aarde schatten vrij?

Zo ver als de horizon strekt zijn gravers te vinden. Ⓒ AFP

KAAPSTAD - In het hart van Zuid-Afrika’s straatarme provincie KwaZulu-Natal zijn duizenden mensen al dagen met pikhouwelen in de grond aan het hakken nadat een herder op ’diamanten’ zou zijn gestuit. Of het inderdaad gaat om deze waardevolle edelstenen is nog onduidelijk. De vondsten worden nog geanalyseerd. Voor gelukszoekers is dat nog geen reden om te stoppen met graven, in tegendeel.