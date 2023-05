LIVE | Tweetal vervolgd wegens nalatigheid na dood Lisette (26) door GHB

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Op 25 oktober 2021 overleed het slachtoffer aan de gevolgen van de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB. Tien dagen eerder was zij in bewusteloze toestand aangetroffen in de woning van de verdachte man. Volgens de politie en het OM is vast komen te staan dat zij per ongeluk een slokje heeft genomen uit een waterflesje dat GHB bleek te bevatten. Na de inname daarvan is ze buiten bewustzijn en in medisch hulpbehoevende toestand geraakt.

In het onderzoek is geen bewijs gevonden dat de vrouw opzettelijk de GHB toegediend heeft gekregen. De man en de vrouw uit Heerenveen hebben haar, kort nadat zij het bewustzijn verloor, aangetroffen. Pas 2,5 uur later belden zij een ambulance.