LIVE | Verdachte Fries GHB-drama ’overtuigde zichzelf’ van goed handelen

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De twee vriendinnen waren op 15 oktober na een avond stappen met een man meegegaan. Bij hem thuis hadden ze nog meer alcohol gedronken en drugs gebruikt. Toen Sylvia de V. (30) uit Heerenveen de volgende ochtend in de woning tegen zes uur wakker werd, trof ze Elzinga buiten bewustzijn aan. Haar vriendin reageerde niet op pijnprikkels en een glas water in het gezicht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft De V. te laat de hulpdiensten ingeschakeld.

De V. zegt dat ze zelf eerst enige tijd in verwarde toestand door het huis had gelopen. Na ruim twee uur belde ze met 112. Het was volgens De V. lange tijd onduidelijk of ze wel of niet de hulpdiensten moest inschakelen. De eigenaar van de woning had tegen haar gezegd dat Elzinga haar roes moest uitslapen. Volgens hem had Elzinga per ongeluk uit het flesje met GHB gedronken.

De V. vertrouwde hier naar eigen zeggen op. „Hij had ervaring met GHB, ik niet. Ik dacht dat ze in een heel diepe slaap was.” Die ochtend had ze op internetsites daarvoor bevestiging gevonden, aldus De V. „Ik heb mijzelf ervan overtuigd, het komt wel goed.” De rechter wees haar erop dat op de bezochte sites ook stond dat ze 112 moest bellen. Vrienden met wie De V. contact had opgenomen, hadden het eveneens geadviseerd. „Ik heb nooit ingeschat dat het levensbedreigend was”, reageerde ze.

Combinatie van drugs

Elzinga overleed op 25 oktober door de gevolgen van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB. De politie heeft geen bewijs gevonden dat ze opzettelijk de middelen toegediend heeft gekregen. Het OM komt dinsdag met de strafeis.

De 49-jarige man met wie de vrouwen waren meegegaan, verschijnt woensdag voor de rechter. Twee andere mannen die in de woning waren, worden niet vervolgd. „Met de kennis van nu had ik het heel anders gedaan”, aldus De V. Volgens de vrouw heeft haar eigen drank- en drugsgebruik die avond haar beoordelingsvermogen beïnvloed. Ook het meegaan met de man, een bekende van Elzinga, was een fout. „Ik wilde niet mee, maar ging overstag. Het is de grootste fout van mijn leven geweest.”