OM eist voorwaardelijke celstraf voor GHB-drama in Heerenveen

De twee vriendinnen waren op 15 oktober 2021 na een avond stappen met een man mee naar zijn woning in Heerenveen gegaan. Hier hebben ze drank en drugs hebben gebruikt. Elzinga zou per ongeluk uit een flesje met GHB hebben gedronken. De volgende ochtend trof Sylvia de V. haar vriendin buiten bewustzijn aan. Na ruim twee uur belde ze met 112. Tien dagen later overleed Elzinga in het ziekenhuis aan de gevolgen van de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB.

Volgens De V. had ze lang getwijfeld over het wel of niet bellen van de hulpdiensten. Onder meer op advies van de eigenaar van de woning, van wie het flesje met GHB was, deed ze dit eerst niet. Ze was naar eigen zeggen in de veronderstelling dat Elzinga in een diepe slaap verkeerde en haar roes moest uitslapen. Op internet had De V. gezocht naar informatie die deze aanname ondersteunde.

Volgens het OM valt De V. en de eigenaar van de woning dood door schuld te verwijten omdat zij niet tijdig medische hulp inschakelden. Op de door De V. bezochte websites stond ook dat ze 112 moest bellen gezien de toestand van Elzinga, aldus de officier van justitie. "De hele tijd waren ze in staat om 112 te bellen en daarmee de noodzakelijke hulp in gang te zetten", aldus de aanklager in de rechtbank in Leeuwarden. "Verdachten hadden echt anders moeten en kunnen handelen. Ze hebben gezamenlijk onvoorzichtig en nalatig gehandeld. Ze hebben in samenspraak besloten om geen 112 te bellen."

De woningeigenaar verschijnt woensdag voor de rechter. In de woning waren nog twee andere mannen aanwezig. Zij worden niet vervolgd.