23e melding: serie-aanrander actief in Alkmaar

Hertog Aalbrechtweg, vlakbij station Alkmaar-Noord waar de aanrander opnieuw toesloeg Ⓒ Streetview

Alkmaar - Opnieuw is er in Alkmaar een vrouw aangerand door een onbekende man die vrouwen op hun billen slaat. Een 26-jarige vrouw werd dinsdag om 17.30 uur aangerand terwijl ze aan het hardlopen was op het fietspad langs de Hertog Aalbrechtweg, vlakbij station Alkmaar-Noord.