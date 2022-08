Dolen op verlaten station Utrecht: ’Nu mis ik mijn sollicitatiegesprek’

„Ik weet het niet”, verzucht hij op het Centraal Station. „Ik had nog even hoop dat er wel een andere manier zou zijn om te reizen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Als ik de bus neem, ben ik vier of vijf uur onderweg. Dan ben ik sowieso te laat.” Hij stuurt intussen een bericht naar de contactpersoon van de onderneming. „Hopelijk kan ik er een andere dag opnieuw heen. Ik heb in ieder geval een goed excuus. Als je mij het verhaal stuurt, kan ik ook dat laten zien als bewijs. Al weet iedereen wel dat alle treinen zijn uitgevallen.

Nou ja, behalve hij dan. De meeste reizigers weten wel dat ze niet op het station moeten zijn. De mensen die er wel rondlopen, zijn van de NS zelf, van de politie, andere ondernemingen op het station, van FNV – om aandacht te vragen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel, de reden van de staking – en mensen die het station als doorgang gebruiken. Toch zijn er wel reizigers die echt zijn gestrand.

Onzekere dag

Zoals Laura Amann, die hoopt nog een Flixbus te kunnen pakken. De Duitse moet naar München, had de ICE-trein willen nemen, maar weet dan inmiddels dat ze op zoek moet naar ander vervoer. „Ik vraag me wel af of dat zomaar kan, of het wel legaal is om werkelijk alle treinen, ook de internationale, te annuleren”, moppert ze. „In Duitsland zou dat niet mogen. Ik heb een afspraak met een vriend, hopelijk is de bus nog wel een optie.” Ze pakt haar bagage en loopt naar de uitgang, een onzekere dag tegemoet.

Ⓒ ANP/HH

Ook Tijs Knecht twijfelt wat te doen. De 19-jarige wist, uiteraard, van de staking, maar dacht de internationale trein wel te kunnen nemen. „Ik heb een introductieweek op school, en moet daarvoor in Den Bosch zijn”, vertelt hij in de nagenoeg lege stationshal. „De internationale trein stopt daar ook, dus ik heb een toeslag betaald om die te kunnen pakken.”

Maar het informatiebord is onverbiddelijk: ook die trein gaat niet. „Mijn halve klas heeft nu een probleem”, vreest hij. „Gelukkig hebben we een groepsapp, dus ik zal kijken of sommigen met elkaar kunnen reizen. Dat ik een lift van iemand kan krijgen. Anders ga ik maar naar huis. Wel jammer, want ik volg een biologische studie en we zouden buiten leuke projecten doen.”

’Naar ziekenhuis’

De Zwitsers Albert Durrer en Rupp Euger hebben hetzelfde probleem. Ze wilden naar Zürich, via de internationale trein naar Basel, maar dat kunnen ze vergeten. „Rupp moet naar het ziekenhuis toe”, zegt Albert, die in Nederland woont. „Ons is eerder verteld dat het geen probleem zou zijn, dat de trein gewoon zou rijden. Ik heb 45 minuten aan de lijn gehangen! Ik denk dat ze te bang zijn dat veel mensen die ene trein zouden pakken die wel gaat, dat het veel te vol zou zijn.”

Hij hoopt dat het informatieloket nog wel opengaat. „Ja genau. Anders weet ik het ook niet. Dan moeten we maar een dag wachten en ons ticket aanpassen. Kijk, staken is oké hoor, maar stel dat we nu een hotel moeten nemen: wie gaat dat betalen?”