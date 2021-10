Oldambt doet aangifte tegen verkeersborddieven: ’Bijna geen verkeersborden meer over’

Jurrie Nieboer, verkeerswethouder, is niet blij met de verkeersborddieven. Volgens hem is de maat nu echt vol: „Iedere gemeente in Nederland heeft last van verkeersbordendiefstal. Borden met bijzondere straat- of plaatsnamen zijn in trek bij de jeugd en de 30- en 50-borden worden in de tuin gezet bij een verjaardagsfeestje. Maar wat er nu in Oldambt gebeurt, gaat wel erg ver. In sommige gebieden blijven bijna geen verkeersborden meer over. En dat kan in het verkeer voor gevaarlijke situaties zorgen.”

Er zijn volgens de gemeente diverse straatnaamborden, verkeersborden, plaatsnaamborden en een aantal andere borden gestolen. Op dit moment komt dat neer op een schadebedrag van 5850 euro. De borden worden gestolen uit heel Oldambt, maar het zwaartepunt ligt tussen Scheemda en Heiligerlee. De politie gaat na de aangifte vaker surveilleren. De gemeente vraagt inwoners die iets verdachts hebben gezien zich te melden bij de politie.

Tijd, inzet en geld

Nieboer laat weten dat de gemeente alles in het werk stelt om de veiligheid in het verkeer te herstellen en spreekt de hoop uit dat de dieven worden gevonden: „De gestolen verkeersborden proberen we zo snel mogelijk te vervangen. Maar dat kost tijd, inzet en geld”, benadrukt de wethouder. „We hopen daarom dat de daders snel gepakt worden, zodat we de schade op hen kunnen verhalen. En hopelijk verdwijnen er dan ook geen verkeersborden meer.”