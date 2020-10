60.000 mensen geëvacueerd in Californië door natuurbranden

Het vuur bedreigt delen van de stad Irvine, waar volgens de laatste volkstelling uit 2010 ongeveer 210.000 mensen wonen. Harde wind zorgt ervoor dat de brand zich razendsnel kan verspreiden. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk.

In veel delen van Californië geldt code rood vanwege groot brandgevaar door harde wind en extreme hitte. Op dit moment woeden er volgens de autoriteiten 22 branden in de staat die door pakweg 4000 brandweermannen worden bestreden.

Het Amerikaanse energiebedrijf PG&E heeft de stroom naar meer dan 350.000 huizen en bedrijven in het midden en noorden van de staat uit voorzorg afgesloten. Het bedrijf haalde de elektriciteit eraf om te voorkomen dat hoogspanningskabels nieuwe bosbranden veroorzaken. Dit jaar heeft PG&E al vier keer eerder de stroom uitgeschakeld uit vrees dat vallende elektriciteitsdraden vlammen veroorzaken in een gebied dat gortdroog is door aanhoudende hitte en droogte. De meeste aansluitingen krijgen pas dinsdagavond weer elektriciteit omdat dan de wind naar verwachting voldoende is afgenomen.

Californië is dit jaar zwaar getroffen door natuurbranden waarbij zo’n 1,6 miljoen hectare natuur is verbrand en gebouwen in de as zijn gelegd. Er werd voor een recordbedrag van 229 miljoen dollar (195 miljoen euro), aan schade aangericht.