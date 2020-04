Verwarring over schoolafspraken: halve dagen of niet?

Basisscholen weten niet of ze op 11 mei moeten starten. Ⓒ 123rf

Den Haag - Op basisscholen bestaat verwarring over het hervatten van hun lessen. Onduidelijkheid is er over of de ingangsdatum van 11 mei vrijblijvend is, of niet. Nog meer gekrakeel is er over de vraag of kinderen ook halve dagen les mogen krijgen, maar dan wel vijf dagen in de week. Minister Slob (Onderwijs) is daar fel op tegen, net als het RIVM. Het is onduidelijkheid troef.