Politie Den Haag tegen relschoppers: Meld je of je komt op tv

De bedoeling is die dinsdagavond in opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West beelden te tonen. Een demonstratie van de organisatie Viruswaanzin, die tegen de coronamaatregelen is, was op die zondag verboden maar toch besloten mensen te demonstreren. Die betoging liep uit de hand en de ME moest eraan te pas komen. Die voerde die dag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden „doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van de demonstratie.

In totaal werden 425 mensen gearresteerd.