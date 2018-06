Automobilist valt agent aan na aanrijding

De bestuurder was op een parkeerplaats langs de A4 in Hoofddorp op een betonblok gebotst. In zijn auto zat ook een oudere vrouw, die door de klap gewond was geraakt.

Terwijl ambulancemedewerkers zich over de vrouw ontfermden, werd de man agressief. Meerdere agenten waren nodig om de bestuurder in de boeien te slaan, meldt Haarlems Dagblad.

De gewonde oudere vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto zat ook nog een hond. De dierenambulance heeft het dier meegenomen.