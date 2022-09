’Gesprek verdachte over moordaanslag Peter R. de Vries afgeluisterd’

Het gaat om een gesprek van een van de drie verdachten die zijn aangehouden op verdenking van het filmen van de aanslag op 6 juli 2021 nabij de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De politie denkt dat de filmploeg en de uitvoerders van de moordaanslag samenwerkten.

De man is voor het eerst gehoord in augustus vorig jaar. Na een tweede verhoor in januari 2022 is de politie erin geslaagd om afluisterapparatuur te plaatsen, vermoedelijk in een auto. De politie meldt volgens de bronnen in een proces-verbaal dat op een van de opnames „fonetisch" de naam wordt genoemd van Taghi, die volgens de verdachte de moordopdracht bij „drie groepen" zou hebben uitgezet.

Inez Weski, de advocaat van Taghi, zegt niet op de hoogte te zijn van dit dossier en er niet op te kunnen reageren. Haar cliënt is nog niet als verdachte aangemerkt in deze zaak.