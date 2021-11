’Man die zich opblies in Liverpool is Syrische asielzoeker’

Taxichauffeur David Perry kreeg van een passagier eerst de opdracht om hem te brengen naar een herdenking voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, Remembrance Day, die overal in Engeland werd gehouden zondag. Daar, in Liverpool, stonden 1200 man militair personeel, veteranen en familie klaar voor de herdenking die precies om 11.00 zou beginnen.

Maar omdat de wegen daar naar toe uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd waren gaf de man de taxichauffeur opdracht om naar het Vrouwen Ziekenhuis te rijden, ongeveer een kilometer verderop, zo meldt het blad de Daily Mail.

Bekijk hier de beelden van de explosie. Tekst loopt verder onder de video.

Argwaan

Perry begon ondertussen argwaan te krijgen. Hij had gezien dat de man iets had bevestigd aan zijn kleren waarmee hij aan het rommelen was. Bij aankomst bij het ziekenhuis speciaal voor verlossingen sprong Perry uit zijn taxi, sloot bliksemsnel de deuren en rende weg. Amper een seconde later, om precies te zijn om 10.59 uur, bracht de opgesloten terrorist zijn bomgordel in de taxi tot ontploffing.

Gewapende anti-terreureenheden hebben Rutland Avenue in Liverpool afgezet waar een in een taxi opgesloten terrorist zijn bomgordel liet afgaan. Daarbij kwam alleen de terrorist om het leven. Ⓒ ANP / PA Images / Alamy

Daarbij kwam alleen de terrorist om het leven. Perry had slechts last van oorsuizen en kleine snijwonden. Gelukkig was er op dat moment niemand anders buiten.

De man die zichzelf opblies was een Syrische asielzoeker, melden Britse media. De Britse politie heeft hem geïdentificeerd als de 32-jarige Emad Al Swealmeen. Hij had een explosief bij zich dat hij waarschijnlijk zelf in elkaar had gezet.

Ontsteking

Mogelijk is de hoofdlading van bomgordel van de terrorist niet afgegaan maar alleen de ontsteking. Dat zou de relatief kleine explosie kunnen verklaren. Iets soortgelijks gebeurde in juli 2005 na de eerste serie bomaanslagen in Londen. Bij de laatste aanslag ging ook alleen de ontsteker af en niet de hoofdlading.

De politie behandelt de zaak inmiddels als een terroristische aanslag en heeft het anti-terreurteam ingeschakeld. Zondagavond werden drie mannen gearresteerd in verband met de aanslag. Het motief daarvoor is nog niet bekend. Maandag is een vierde verdachte aangehouden, meldt de politie.

Held

David Perry is in Liverpool inmiddels de held van de dag. Een online inzameling voor de taxichauffeur haalde in een mum van tijd enkele duizenden ponden op.