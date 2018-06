Het snelheidsmonster van Nissan

De Nissan Skyline R32 GT-R is de voorvader van de huidige GT-R. Hij verwierf naam en faam in de autosport, racegames en films. Voor zijn tijd was het een hightech sportcoupé met vierwielaandrijving, vierwielsturing en een door twee turbo’s gevoede 2,6-liter zes-in-lijn. De legendarische RB26DETT-motor die op papier 280 pk leverde, was zwaar overengineered waardoor de zescilinder betrouwbaar tot 500 pk of met iets meer tuning tot wel 1000 pk was op te zwepen. Het heeft de geuzennaam Godzilla, omdat hij in de racerij de concurrentie opvrat. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst neemt je mee in dit Japanse snelheidskanon.