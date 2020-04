Mannen met doorgeladen vuurwapen op Schiphol uit trein gehaald

Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden in een trein op Schiphol, omdat een van hen een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Een speciaal team van de marechaussee was naar het station op Schiphol gegaan nadat er een 112-melding was binnengekomen over een persoon die een vuurwapen door laadde in een trein die onderweg was naar de luchthaven.