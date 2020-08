Huwelijksaanzoek gaat fout, man steekt huis in brand

Ⓒ YouTube

SHEFFIELD - De 26-jarige Albert Ndreu was er helemaal klaar voor: hij ging zijn vriendin Valerija Madevic ten huwelijk vragen. Twee weken lang had hij alles minitieus voorbereid. De hele woonkamer hing vol met ballonnen, romantische muziek klonk door de speakers en met waxinelichtjes had hij ’Marry me?’ op de vloer ’geschreven’. Dat laatste had hij wellicht beter niet kunnen doen.