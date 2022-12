Grote brand in Sittard, treinverkeer stilgelegd

In Sittard is rond 3:00 uur brand uitgebroken in twee loodsen. Ⓒ Orange Media

SITTARD - In twee loodsen aan de Rijksweg in het Limburgse Sittard is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten er in de gebouwen een tennis- en een padelbaan. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Er zijn geen slachtoffers gevallen.