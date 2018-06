Bekende violist (29) verrast met optreden in vliegtuig

Vlucht 663 van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP was onderweg van Amsterdam naar Lissabon toen het toestel om onduidelijke redenen in Porto moest landen. Iedereen moest voor ’onbepaalde tijd’ in het vliegtuig blijven zitten.

„Ik moet toegeven dat viool spelen het laatste was wat ik in gedachten had, maar ik weet hoe stressvol vertraagde vluchten kunnen zijn en besloot daarom mijn Strad erbij te pakken voor een mooi vliegtuigoptreden”, schrijft Chen op Facebook.

Uiteindelijk kwam het vliegtuig drie uur later dan gepland aan in Lissabon.

„Geluksvogels”, schrijven meerdere fans onder het bericht van de violist. De Australische Chen heeft zo’n 140.000 volgers op Facebook. „Waarom zat ik niet in dat vliegtuig”, reageert iemand. Een ander: „Ik had gehoopt op vijf uur vertraging!”