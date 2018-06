Oud-president H.W. Bush in ziekenhuis

De 93-jarige Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis en is de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad. De jongere Bush was van 2001 tot 2009 president.

Bush senior was eind april ook al in het ziekenhuis opgenomen. Dat gebeurde een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Zij overleed op 18 april op 92-jarige leeftijd.