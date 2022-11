Premium Het beste van De Telegraaf

Cijfers ministerie van Justitie en Veiligheid: In vijf jaar tijd bijna 400 ernstige tbs-incidenten, druk op klinieken groeit

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Begin november stak een patiënt uit de kliniek Veldzicht in Balkbrug, waar ook tbs’ers verblijven, een therapeute dood en verwondde hij twee andere medewerksters. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In vijf jaar tijd zijn er in de tbs-klinieken 376 ernstige incidenten geweest. Het geweld tussen tbs’ers in de instellingen is verdubbeld in deze periode en de druk op klinieken is hoog door een toenemende instroom en een stagnerende uitstroom van patiënten.