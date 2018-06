Kandidaat-premier Italië geeft opdracht terug

President Sergio Mattarella ging niet akkoord met de kandidatuur van euroscepticus Paolo Savona voor de functie van minister van Economie. M5S (Vijfsterrenbeweging) en de Lega, de partijen die samen een coalitie willen vormen, hadden Savona naar voren geschoven.

In een televisietoespraak zei Mattarella dat hij niet verantwoordelijk is voor de impasse bij de coalitievorming. Hij zei dat Savona Italië mogelijk uit de euro zou hebben geduwd. De president liet weten dat hij alternatieven voor de post van minister van Economie had geopperd, maar dat hij daarmee bot ving bij M5S en de Lega.

Conte gaf zijn opdracht terug nadat hij met Mattarella had overlegd over de lijst met kandidaat-ministers. M5S-voorman Luigi Di Maio noemde het afwijzen van Savona „onacceptabel.” „Italië heeft een groot probleem en dat wordt democratie genoemd”, zei Di Maio. Volgens de M5S-leider kunnen in Italië mensen die veroordeeld zijn voor belastingfraude of verdacht zijn van corruptie minister worden, maar „kan je geen minister van Economie worden als je kritiek op Europa hebt geleverd.”

’Italië geen kolonie’

Leider Matteo Salvini van de Lega zei dat de beoogde coalitiepartners de mogelijkheid zouden moeten hebben zelf de kandidaat-ministers voor een nieuwe regering aan te wijzen. „We hebben wekenlang dag en nacht gewerkt om een regering te vormen die opkomt voor de belangen van de Italianen”, zei Salvini. „Maar iemand -onder druk van wie?- heeft nee gezegd.”

De leider van de Lega zei dat „Italië geen kolonie is.” Volgens het Italiaanse persbureau ANSA vindt Salvini dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.