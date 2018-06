Schoolreisje werd helse trip: ’Dit bedenk je niet’

De gestrande scholieren moesten acht uur langs de snelweg in Duitsland wachten op een onderdeel uit Frankrijk Ⓒ De Telegraaf

ARNHEM - Een weekje Rome is voor 39 leerlingen van het Olympus College in Arnhem uitgelopen in een excursie waarover nog lang zal worden nagepraat. „Want wat wij onderweg hebben meegemaakt, bedenk je niet. Het is te bizar voor woorden. Het leek wel een film”, zegt een scholier.