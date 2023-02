Gemeente Hilversum staat fakkelprotest op Media Park toe, maar zonder fakkels

Het Mediapark in Hilversum. Ⓒ ANP

HILVERSUM - Op het Media Park in Hilversum is dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk een protest, mogelijk met fakkels. Op sociale media wordt daartoe opgeroepen. De gemeente Hilversum laat weten dat de demonstratie onder voorwaarden is toegestaan, maar fakkels niet. Ook andere spullen mogen niet worden verbrand.