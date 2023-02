Groepje protesteert bij Media Park Hilversum

De demonstranten hebben wel fakkels bij zich, maar die zijn niet aangestoken. De gemeente Hilversum staat het protest toe maar liet eerder weten dat fakkels niet zijn toegestaan. Ook mogen geen andere spullen worden verbrand.

Volgens de gemeente is er geen demonstratie aangemeld. De mensen die op sociale media opriepen mee te doen aan de zogeheten ’Kaag-fakkeloptocht’ zijn volgens Hilversum „meerdere keren zeer negatief in beeld gekomen rondom demonstraties in Nederland en Hilversum” en hebben al vaker onaangekondigde demonstraties op en rond het terrein gehouden. Het is verder niet duidelijk waartegen het protest is.