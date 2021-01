Jessica Durlacher: ’Thuis hebben we vaak hevige discussies, soms tot gekrijs aan toe’

Jessica Durlacher werkte drie jaar aan haar nieuwe roman. „Elk boek heeft zijn eigen tijd en rijping nodig.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tien jaar na haar laatste bestseller De Held is Jessica Durlacher terug op het literaire podium. De Stem heet haar nieuwe roman. Een spannend boek over een gezin, waarvan het leven drastisch verandert als hun oppas – een vrome Somalische asielzoekster – zich dankzij de populaire talentenshow De Stem ontpopt tot een betoverend mooie zangeres én activiste. „Ik kan niet ontkennen dat ik me deels door het verhaal van Ayaan Hirsi Ali heb laten inspireren.”