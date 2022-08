Doden op campings Corsica door zware storm

De storm was zeer krachtig en ging gepaard met veel regen. Er is een windstoot gemeten van 224 kilometer per uur. Ook moesten mensen op zee worden gered.

De schade is aanzienlijk. Door de onweersbuien kwamen zeker 45.000 huishoudens op het eiland zonder stroom te zitten.

