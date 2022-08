Doden op Corsica en in Italië door plotseling noodweer: ’Vanochtend was er niets aan de hand’

Meerdere slachtoffers werden op campings geraakt door omvallende bomen, onder wie een meisje van 13 jaar, melden Franse media. Een oudere vrouw stierf toen een afgerukt dak van een hut op haar auto belandde.

De Nederlandse Pieter, die met zijn gezin op vakantie is in Corsica, vertelt over het plotselinge noodweer. „We werden vanochtend wakker en toen was er niets aan de hand. We zijn ook niet gewaarschuwd. Het heeft maar een halfuur gestormd, maar het was heel heftig.”

Er is op het eiland een windstoot gemeten van 224 kilometer per uur. In San-Nicolao, de plek waar de Naardense Pieter met zijn gezin vakantie viert, vielen bomen op auto’s en caravans. De sfeer op de camping was na de storm bedrukt vertelt Pieter. „Maar gelukkig is er bij ons niemand gewond geraakt. Dat is het belangrijkst.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Schade op Corisca na de storm.

Redding op zee

De onweersbuien waren zeer krachtig en gingen gepaard met veel regen. Ook moesten mensen op zee worden gered.

De schade is aanzienlijk. Zeker 45.000 huishoudens op het eiland kwamen zonder stroom te zitten.

Italië

Ook delen van Italië gingen gebukt onder noodweer na een lange periode van hitte en droogte. In Toscane stierven twee mensen die tijdens een storm door een boom werden geraakt, melden Italiaanse media. In de buurt van Lucca was het een man die om het leven kwam, in een park van Carrara ging het om een vrouw.

Heeft u tijdens uw vakantie ook te maken gehad met de zware storm op Corsica, of elders in Europa? Wij horen graag uw verhaal, u kunt ons bereiken via de tiplijn.