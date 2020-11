’Eén kind sprong zo in de armen van de buurvrouw’

De omgeving rondom het huis waar de brand woedde is door de politie afgezet. Ⓒ De Telegraaf

ASSENDELFT - De ontzetting in Assendelft over de hevige brand maandagochtend in een woning aan de Zomerzon is groot. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in het huis aan het water, waarbij vijf bewoners gewond raakten, van wie twee ernstig.