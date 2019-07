Nieuwsgierige prairiehond op avontuur in Emmen

Ⓒ Toerist Info Emmen

EMMEN - Een avontuurlijke prairiehond uit Wildlands in Emmen is eventjes zelfstandig de wijde wereld in getrokken. Medewerkers van Toerist Info Emmen kregen woensdag rond lunchtijd onverwacht bezoek van het beestje uit het bekende Drentse natuuravonturenpark. „Dit is wel de meest bijzondere toerist ooit hier bij ons!”, laat Diana Sijbring van het infopunt aan de Monetpassage, niet ver van Wildlands Adventure Zoo, vrolijk weten.