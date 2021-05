Een winkel van Spoedtest, ter illustratie. Ⓒ Olaf Kraak

Groningen - Wie naar het buitenland wil reizen, heeft een test met een reiscertificaat nodig, al is binnenkort waarschijnlijk ook een vaccinatiebewijs voldoende. Voor de consument is het lastig kiezen en de regels veranderen ongeveer per dag.