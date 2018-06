Utrechter meest optimistisch van ons land

Het CBS peilde in 2017 de meningen van ongeveer 45.000 Nederlanders, om zo de verschillen in het land goed in kaart te brengen. „Het is een hele robuuste steekproef van het sentiment van de gemiddelde Nederlander”, stelt CBS-socioloog Tanja Traag, die spreekt over een ’hele stabiele, langzame trend naar boven’.

Maar dat sentiment is niet overal even sterk. Het vertrouwen in de medemens is in Oost-Groningen met 46 procent het laagst. Maar ook in delen van Limburg, Flevoland en Zuid-Holland blijft het bij maximaal 55 procent. Utrecht en Zwolle vallen op in positieve zin.

Hoe hoger opgeleid, hoe hoger het vertrouwen

Hoe jonger en hoger opgeleid, hoe hoger het vertrouwen? „Deels wel. Universiteitssteden als Utrecht kennen vaak een relatief jonge, progressieve bevolking. Zij zijn over het algemeen optimistischer. Toch kan dat alleen niet de verklaring zijn waarom Utrechters zo vol van vertrouwen zijn,” zegt Traag.

De Domstad scoort hoog op lijstjes: de economie floreert, het toerisme trekt aan, de stad groeit en haalt evenementen binnen. Die factoren kunnen een rol spelen. „Daar denk ik als socioloog ook aan, maar ze zijn lastig te controleren”, stelt Traag.

Andersom zou bijvoorbeeld door de gaswinning in Groningen het vertrouwen van (Oost-)Groningers in elkaar en in overheidsinstanties kunnen laten dalen. Traag: „Van Limburg hoor je wel eens dat mensen zich sowieso achtergesteld voelen. Dat zijn sentimenten die lastig meetbaar zijn.”

’Domstad wordt steeds populairder’

„Dat Utrecht een hoge - en stijgende - score behaalt op de vertrouwen-in-de-medemens-ladder vind ik wel begrijpelijk, zegt Ursula van Duin, columniste in Utrecht. De Domstad wordt steeds populairder: dure huizen vliegen als bloedhete broodjes over de toonbank en steeds meer jonge, hoogopgeleide mensen vestigen zich hier.

Er is bovendien zo ongeveer een hele nieuwe, jonge stad ontstaan binnen Utrecht: Leidsche Rijn. Utrecht vierde onlangs nog saamhorig en uitbundig het openingsfeestje van het tweede stadscentrum. Ik bedoel maar: het gaat hier gewoon goed met veel mensen, waardoor ze positief gestemd zijn. Dat zal allemaal ongetwijfeld invloed hebben op het stijgend vertrouwen in de medemens en overheid.

Met dit mooie weer zie je barbecues en springkussens op iedere hoek van de straat, een hele wijk komt in actie als er een hond zoek is, en een achtergebleven fietsje bij een halfbevroren plas zorgt voor een grootscheepse speuractie van de alerte wijkpolitie. De hechte lokale netwerken via sociale media spelen vast ook een rol.”

Columniste Ursula van Duin uit Utrecht vindt het niet gek dat het vertrouwen in de Domstad zo hoog is. Ⓒ René Bouwman

’Rondom windmolens overal hommeles’

Dat minder dan de helft de boel vertrouwt wekt in Oost-Groningen geen verbazing. Lies Zondag (60) uit Veendam is bekend door verzet tegen windmolens. ,,Rondom windmolens is overal hommeles. In deze provincie is het de mix met onrust over aardgaswinning die gevoelens versterkt.’’

Haar vertrouwen loopt deuken op, vertelt ze op haar boerderij. ,,Veel Groningers zijn boos, ervaren teleurstelling op teleurstelling. Opvallend dat vertrouwen in stad Groningen groter is. Studenten staan er anders in.’’

,,Wat houdt ‘vertrouwen in elkaar’ bovendien in?’’ vraagt Zondag zich af. ,,Burgers met verschillende belangen die tegenover elkaar komen te staan, daarbij speelt de overheid zelf een rol.’’

Lies Zondag (60) uit het Groningse Veendam verzet zich tegen windmolens. Haar vertrouwen loopt continu deuken op. Ⓒ Jos Schuurman