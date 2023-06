Man (34) in Huizen opgepakt voor rondrijden met nazivaandel

Een wijkagent zag het vaandel tijdens een surveillance in Huizen in een geparkeerde auto. Hij maakte er toen melding van, waarna de politie toetste of het ging om een strafbare uiting. „Dat bleek het geval te kunnen zijn”, laat de politie weten. „Een hakenkruis is een symbool van een racistische ideologie en het tonen daarvan kan in specifieke omstandigheden strafbaar zijn.”

Een paar dagen later stond de auto met het vaandel voor het politiebureau in Huizen. De 34-jarige man meldde zich bij de balie van het bureau voor een andere zaak. „Dit toeval zorgde ervoor dat de man op heterdaad kon worden aangehouden voor groepsbelediging.”

Het Openbaar Ministerie zal later beslissen over de zaak. Het vaandel is in beslag genomen.