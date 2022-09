Jetten wil stroomverbruik omlaag brengen: ’s avonds liefst straatverlichting uit

Kopieer naar clipboard

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, op het Binnenhof. Ⓒ ANP / HH

BRUSSEL - Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) laat onderzoeken hoe in Nederland overdag meer kan worden bespaard op het stroomverbruik. Ook minder verlichting langs de wegen ’s avonds is een optie, zolang de verkeersveiligheid niet wordt bedreigd, zei hij na afloop van extra beraad met zijn EU-collega’s over de elektriciteitsprijzen. Ook de overheid zelf moet op elektriciteit besparen en minder lichten in de kantoren op bijvoorbeeld het Binnenhof laten branden, erkende hij.