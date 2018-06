Flinke wateroverlast Zeeland, loods met koelcel stort in

Even na negenen begon het hard te regenen en onweren in het dorp in Zeeland, waar code geel zondagavond van kracht is. Hierdoor kwamen straten blank te staan en stortte aan de Baarlandsezandweg een loods in.

De Veiligheidsregio Zeeland adviseert mensen die vlakbij de loods wonen en ammoniak ruiken deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De lekkage bleef beperkt door automatische beveiliging.

Vluchtstrook

Ook in het nabijgelegen Kapelle regende de hard. Tijdens een zware bui kozen de automobilisten op de A58 er zelfs voor om op de vluchtstrook te gaan staan. Het zicht was te slecht om door te rijden, meldt een fotograaf die een foto wist te maken.

Ⓒ GinoPress B.V.

Borssele

Ook in Borssele heeft het noodweer voor schade gezorgd. Het water liep daar meerdere woningen binnen. De brandweer is met vier blusvoertuigen uitgerukt om het water weg te pompen.

Heel Zuid-Beveland, het oostelijk deel van Midden-Zeeland, is getroffen door de wolkbreuk; er kwamen zo’n veertig meldingen van wateroverlast binnen.