Ideaal in het ov: allen voor dezelfde paal

De incheckpaal van de NS. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

OV expert Tim Boric ziet het eindplaatje duidelijk voor ogen. „Eén paaltje voor in- en uitchecken van al het openbaar vervoer, ongeacht de vervoerder. Verder een saldoloze betaalkaart voor frequente reizigers, die achteraf de rekening krijgen. En wie per rit wil betalen, gebruikt de contactloze bankpas of mobiele telefoon.”