Jesse Klaver verdiende dik 20.000 euro bij

In het recent gepubliceerde overzicht van nevenfuncties van Tweede Kamerleden komen flinke bedragen bovendrijven. Zo heeft CDA-Kamerlid Maurits von Martels voor dit jaar een extra inkomen van 80.000 euro opgegeven vanwege zijn verdiensten als melkveehouder.

Navraag leert echter dat het geld hoofdzakelijk wordt verdiend door zijn partner in de maatschap, Martels zelf zou alleen op zondagochtenden en in vakanties nog tussen de koeien staan. Bovendien is die 80.000 euro het ingeschatte maximum, voor hetzelfde geld pakt het extra inkomen een stuk lager uit.

Royalty’s

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver beunt lekker bij volgens het Tweede Kamer-register. Voor zijn boek waarin hij bepleit dat de politiek zich minder met geld moet bezighouden, De mythe van het economisme, noteert hij voor 2018 een bedrag van 21.822,54 euro aan royalty-inkomsten.

Hij is niet de enige die een aardig extra zakcentje bij elkaar schrijft. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij verwacht dat zijn boek Goede gesprekken dit jaar 4199,41 euro aan inkomsten oplevert en VVD-Kamerlid Sven Koopmans noteert 25.000 dollar (zo’n 21.450 euro) voor een boek over vredesonderhandelingen.

Opmerkelijk is echter dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet nog geen bedrag heeft opgegeven voor zijn nieuwste roman Van elk waarheen bevrijd.

Ook zijn partijgenoot Theo Hiddema geeft weinig prijs over zijn extra inkomsten als advocaat. De partij had dit weekend hierop nog geen commentaar.

Gekort

Overigens is het aan Tweede Kamerleden zelf wat ze wel en niet in het register laten opnemen. Betaalde nevenfuncties zijn niet verboden. Wel wordt er gekort op het Kamerlidmaatschapsinkomen als het extra bedrag boven de grens van ongeveer 15.000 euro uitkomt.

"Meeste bijbanen van Kamerleden leveren maar weinig op"

Vaak houden partijen er bovendien nog hun eigen regels op na. De VVD vindt dat fractieleden hun neveninkomsten standaard moeten melden, waar de SP überhaupt geen bijbanen duldt. Ook tolereert bijvoorbeeld de PVV dat een Kamerlid ook raadslid in een gemeente is, terwijl de PvdA hier fel op tegen is.

Verreweg de meeste bijbanen die de Kamerleden noteren leveren evenwel geen cent op.