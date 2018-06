Lichaam één van twee vermiste duikers gevonden

Archiefbeeld van de haven Kloosternol in Scharendijke. Ⓒ GOOGLE MAPS

SCHARENDIJKE - Het lichaam van één van de twee duikers die sinds zaterdag in het Grevelingenmeer zijn vermist is gevonden. De politie laat weten dat de identiteit nog moet worden vastgesteld. De zoekactie naar de andere duiker is gestaakt en wordt maandag vanaf 09.00 uur voortgezet.