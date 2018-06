’Chaos bij betalen voor ov’

Hij pleit voor een strakke regie van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur). „Zij moet nu leiderschap tonen.”

Kruyt noemt de wanorde rond de ov-chipkaart. „Er is nog altijd geen single check-in check-out voor alle vervoerders. Vooral buiten de Randstad is dat een drama. En er wordt her en der geëxperimenteerd met reizen op rekening en betalen per pinpas en mobiel. Het wordt een zooitje nu vervoerders overal hun eigen gang gaan.”