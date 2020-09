Negen keer gezakte Ahmad B. krijgt tbs met dwang voor brandstichting CBR

Het toegang van het CBR in Rijswijk, verzegeld door de politie na de brand. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een 39-jarige man is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor brandstichting in het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Rijswijk. Dat gebeurde begin dit jaar. Door de brand kon het pand een half jaar niet worden gebruikt, waardoor veel examens niet afgenomen konden worden.