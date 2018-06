Redder Jesse: ’Tuurlijk spring je in het water’

De brommerrijder voor hem vloog rond het middaguur vol uit de bocht. „Hij klapte hard op de stuwdam en in een sloot, met de brommer boven op hem.” Tempelaar zette zijn scooter aan de kant en rende het water in. „Ik stond tot mijn knieën in de modder en kon eerst geen stap verzetten.”

Na ’veel sjouwen en trekken’ kon Tempelaar de bewusteloze jongen onder zijn schouders pakken en de kant op sleuren.

Bekijk ook: Jesse redt bewusteloze brommerrijder uit sloot

De door zijn bijrijder gebelde ambulance nam het slachtoffer mee voor nader onderzoek.

De vermoeide redder: „Het ging allemaal zo snel. En het was alsof ik een dood lichaam de kant op trok. Dat beeld van zijn gezicht onder het bloed, dat krijg ik voorlopig niet van mijn netvlies af.”