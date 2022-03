Raketonderdeel van onbekende eigenaar stort op de maan

Het projectiel sloeg waarschijnlijk een kleine krater, wat zorgde voor een stofwolk. Verder zal het effect van de inslag op de maan vermoedelijk niet groot zijn.

Er wordt door de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) geschat dat er nu 36.500 stukken ruimteafval in het heelal rondzweven. Professor Hugh Lewis van de Universiteit van Southampton zegt in gesprek met de BBC: „Het is een puinhoop die we zelf hebben gecreëerd. Zogenaamde veilige objecten kunnen onverwachts terugkeren naar aarde”, zegt

Het projectiel weegt 3000 kilo en kwam in 2015 voor het eerst in beeld. Het is onduidelijk van welk object het af komt. Astronomen dachten in eerste instantie dat het van SpaceX was, het ruimtebedrijf van Elon Musk. Later kwamen de Chinezen in beeld als mogelijke eigenaar, maar zij ontkennen dit. Het gaat om ruimteafval dat afkomstig is van een ruimtemissie of satelliet met te weinig brandstof aan boord om terug te kunnen keren naar de aarde.