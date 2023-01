Premium Het beste van De Telegraaf

Willen de Russen de Oekraïense stad Bachmoet veroveren vanwege de wijn?

Door onze redactie buitenland

Wijnmaker Rafail Nasyrov in de kalksteengrotten onder Bachmoet waar de flessen bubbelwijn worden gerijpt. Ⓒ ANP / AFP

BACHMOET - De Oekraïense stad Bachmoet staat momenteel vooral bekend als ’gehaktmolen’, want het is een van de felst bevochten plekken langs het front. Vóór de oorlog hadden met name liefhebbers van gefermenteerd druivensap een hele andere associatie met deze toen nog zo’n 70.000 inwoners tellende plaats: wijn, en dan vooral van het sprankelende soort.