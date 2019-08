Koning met oranje baard trekt veel bekijks

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, koning Filip van België en zijn vrouw Mathilde zijn zaterdag gearriveerd in Terneuzen. Willem-Alexander luidt daar later op de dag een belboei om de start te markeren van de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.

Op foto’s is te zien dat de baard inmiddels flink is gegroeid en daar hebben mensen een (positieve) mening over. Jaren geleden werd al de Facebookpagina ’Zonder baard, geen koning’ opgericht. Deze heeft inmiddels bijna 55.000 likes.