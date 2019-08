Koninklijk paar arriveert in Terneuzen

De grootheden en regeringsvertegenwoordigers van alle geallieerde landen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten eren hoogbejaarde veteranen die ook in Terneuzen zijn.

Er worden vuurschalen aangestoken en er is een vloot-vliegshow. Het is zaterdag erg druk in Terneuzen. Er worden ongeveer 15.000 bezoekers verwacht. Het gratis feest in Terneuzen duurt tot in de avonduren.